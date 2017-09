Brummens college sluit termijn af met overschot op begroting

BRUMMEN - De gemeenteraad mag er op 2 november natuurlijk nog van alles van vinden, zij hebben het laatste woord, maar het college van Brummen is in ieder geval tevreden over de laatste programmabegroting die het presenteert, voordat in maart 2018 verkiezingen een ander gemeentebestuur op - kunnen - leveren.

Wethouder Jolanda Pierik presenteerde de cijfers en zei dat met een positief gevoel te doen. "Veel van de voornemens uit het bestuursakkoord dat werd opgesteld toen deze coalitie werd gevormd, zijn gerealiseerd. Op de drie speerpunten die voor het gemeentebestuur centraal stonden, hebben we concrete resultaten geboekt”. Pierik liet weten dat de begroting niet alleen sluitend is, maar ook voldoet aan de wens van de gemeenteraad om het eigen vermogen te herstellen. “De begroting laat voor de jaren 2018 tot en met 2021 een jaarlijks financieel overschot zien. Met deze positieve resultaten wordt de algemene reserve van de gemeente verder versterkt.” De financiële mogelijkheden daartoe kwamen grotendeels uit de zogenaamde Mei-circulaire, waaruit naar voren kwam dat Brummen meer geld van de Rijksoverheid krijgt, en uit het geld dat de reconstructie van de plannen in Cortenoever opleverde. Een sluitende begroting maakt ook dat de gemeentelijke lasten dalen (afval) of gelijk blijven aan de inflatie (Ozb). "Dat kan omdat we als gemeente weer wat vlees op de botten hebben", vatte Pierik het samen.

Zoals gezegd is de gepresenteerde begroting een concept. Het laatste woord is uiteraard aan de gemeenteraad, die op 2 november een besluit hierover neemt. Overigens werd al eerder over het onderwerp gesproken in de raad en zes toen door de gemeenteraad ingediende moties, werd in de programmabegroting opgenomen. Wie het gehele document wil bekijken, kan het complete document raadplegen op www.brummen.nl.

Het centrale motto voor de begroting 2018 is ‘Afronden’. Wethouder Pierik: “Volgend jaar maart zijn de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. Deze begroting sluit daarom een periode van vier jaar af, waarbij het gemeentebestuur bij aanvang hele heldere en concrete doelstellingen had. In 2014 zaten we nog midden in een economische crisis. Daarom is het financieel beleid in deze periode vooral gericht geweest op het steeds presenteren van een sluitende begroting en een herstel van de omvang van het eigen vermogen. Dit eigen vermogen is immers onze buffer voor de momenten dat het (financieel) tegenzit. Hier is de afgelopen jaren hard aan gewerkt, met als resultaat dat er voor de komende jaren weer een overschot is op de begroting."

Naast het financieel op orde krijgen van het gemeentelijke huishoudboekje heeft het college ook aan twee andere speerpunten hard gewerkt. Via het programma Ruimte voor Eerbeek wordt gezocht naar een nieuwe balans van wonen, werken en recreëren in het papierdorp. Dit programma is dit najaar in een cruciale fase beland. “Als de raad later dit jaar het nieuwe bestemmingsplan vaststelt, gaat het figuurlijke slot van Eerbeek af. Dit biedt de komende jaren ruimte om samen inwoners, industrie, ondernemers en provincie via concrete gebiedsopgaven zichtbare resultaten te behalen,” aldus Pierik. Het derde speerpunt is de overgang van een groot aantal nieuwe taken in het sociale domein. “De overgang van taken is goed verlopen. Maar we weten dat de komende jaren de beschikbare budgetten teruglopen. Daarom staan de komende jaren meer in het teken van het stimuleren van algemene voorzieningen. Dit om het gebruik van duurdere individuele voorzieningen te beperken.”