Klompenpad Klarenbeek klaar

KLARENBEEK – Onder grote belangstelling is zaterdag het Klarenbeekse Klompenpad in gebruik genomen. Een officiële opening ging hieraan vooraf. Met de onthulling van een startpaneel was het 102e Klompenpad van Nederland een feit geworden.

Namens het bestuur van de Dorpsraad, liet Henk van Itersum weten dat Klarenbeeks Belang in februari 2016 in gesprek kwam met Stichting Landschapsbeheer Gelderland over een klompenpad door het mooie buitengebied van Klarenbeek. Van Ittersum moest bekennen dat de reactie van Klarenbeeks Belang op de plannen in eerste instantie enigszins aarzelend was. Er waren immers al diverse wandelpaden, zoals het Poelenpad, het Grenspalenpad en Appense Schouwpad. Maar al gauw werden ze enthousiast en zagen het Klarenbeeksepad als een welkome aanvulling op de bestaande routes, zeker ook gezien de specifieke kenmerken van een Klompenpad: een wandelroute door het boerenland, over onverharde paadjes en vergeten doorsteekjes.



Onder regie van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland ging een groep vrijwilligers aan het werk. Grondeigenaren werden bezocht, want hun medewerking was van groot belang. De gesprekken verliepen boven verwachting. En zo is het prima gelukt het Klarenbeekse pad te ontwikkelen. Het is het 102e klompenpad in een netwerk van paden in de provincies Gelderland en Utrecht.

Leuk en passend in deze tijd is, dat men een app kan downloaden en de route via de mobiele telefoon kan volgen. Alle markante plekken worden aangegeven en zo krijgt men informatie of een filmpje. Maar er is ook gewoon een brochure met een beschrijving van de route en de bezienswaardigheden. Deze zijn verkrijgbaar voor € 2,00 bij het startpunt, Restaurant Pijnappel en bij de VVV’s in de regio.

Van Ittersum: “Het bestuur van Klarenbeeks Belang is trots op alle vrijwilligers die belangeloos hebben gewerkt aan het tot stand komen van het Klarenbeeksepad. Een prachtig resultaat! Bij de feestelijke opening vandaag willen we een presentje aanbieden aan de voorzitter en kartrekker van de werkgroep, Frits Dijk”.

Wethouder van de Gemeente Apeldoorn, Mark Sandmann was blij dat Apeldoorn ook een paar klompenpaden heeft en vond het Klarenbeeksepad een prachtige route door het buitengebied van Klarenbeek voor toeristen en eigen bewoners.

Arjan Vriend, directeur Stichting Landschapsbeheer Gelderland bedankte de grondeigenaren voor hun welwillende medewerking en prees alle vrijwilligers voor hun inzet bij alle werkzaamheden: “Zonder jullie geen klompenpad”. Zij kregen allen een presentje: Een vogelhuisje in de vorm van een klomp.



De onthulling van het startpaneel werd gedaan door wethouder Mark Sandmann en Henk van Ittersum. Zij kregen van Arjan Vriend twee boekjes uitgereikt: Een logboek klompenpaden, wandelen over Boerenland en Landgoederen om bevindingen bij te houden en een boekje over 50 nieuwe klompenpaden door het cultuurlandschap van Gelderland en Utrecht. Na de onthulling was er een optreden van Circus Klomp: een komische act met halsbrekende toeren. Daarna maakten het gezelschap een wandeling van ruim een half uur over een deel van het Klarenbeeksepad. - foto: Han Uenk