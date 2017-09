Genieten aan de IJssel

DOESBURG - En wederom werden de Kadedagen in Doesburg gezegend met schitterend weer. Het resultaat was optimaal genieten van een heerlijk evenement dat vele duizenden bezoekers trok, die volop genoten van het gevarieerde aanbod.

Van ambachtelijke worst tot een workshop yoga, van het maken van midwinterhoorns tot een stoelmassage, van een modeshow tot slenteren langs historische schepen in de passantenhaven. De IJsselkade in Doesburg leent zich bij uitstek voor een dergelijk evenement en de variatie was groot. Over 500 meter lengte stonden de kramen en foodtrucks opgesteld en ze deden goede zaken. Ook de demonstraties, modeshows, muzikale optredens en de activiteiten van 0313 Dans(t) je Fit waren in trek. Zo'n vierhonderd leerlingen van de basisscholen in Doesburg deden daaraan mee en zaterdag danste een groot deel daarvan als finale tijdens de Kadedagen. De organisatie was vanzelfsprekend dik tevreden met de opkomst, maar gaat toch het programma toch kritisch doorlichten voor volgend jaar. Stilstand is achteruitgang. Zo zullen de Kadedagen volgend jaar worden uitgebreid met een avondprogramma. En ook daar leent de IJsselkade zich perfect voor. - foto: Han Uenk