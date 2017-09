Gemeente Rheden informeert weggebruikers met tekstkarren

GEM. RHEDEN - De gemeente Rheden heeft drie mobiele lichtkranten aangeschaft. Met deze tekstkarren kan ze inwoners, toeristen en bezoekers snel en duidelijk informeren. De gemeente zet de karren voor allerlei situaties in. Volgens wethouder Ronald Haverkamp zijn de tekstkarren een welkome aanvulling op bestaande informatiekanalen.

Haverkamp: “Het is voor de veiligheid essentieel om mensen in de openbare ruimte goed te kunnen informeren. De tekstkarren kunnen we op verschillende plekken snel en flexibel inzetten. Naast het informeren van mensen bij bijzondere verkeerssituaties en gevaarlijke weerssituaties gebruiken we de tekstkarren bij evenementen en calamiteiten. En we gaan de karren inzetten om mensen te informeren over het voorkomen van woninginbraak en andere criminaliteit. Ze zijn dus echt multifunctioneel en werken ook nog eens op zonne-energie!

Ook ondernemers en winkeliers kunnen bij evenementen gebruikmaken van de tekstkarren, zolang ze niet voor commerciële doeleinden bestemd zijn. Bij ieder evenement kijkt de gemeente Rheden samen met de organisatoren welke maatregelen nodig zijn. Die worden opgeschreven in een verkeersplan. In zo’n plan staat welke borden de gemeente plaatst en waar bijvoorbeeld afzethekken of dranghekken nodig zijn. De tekstkarren worden vanaf nu dus ook in zo’n plan opgenomen.



Voorzitter van het Toeristisch Platform Zuid-Oost Veluwezoom en ondernemer Peter Oversteegen is erg blij met de aanschaf van de tekstkarren: “De huidige bewegwijzering naar de Veluwezoom is vooral gericht op de Posbank. Op drukke dagen leidt dit op populaire plekken op de Posbank tot flinke parkeeroverlast. Als we bezoekers aan de Veluwezoom meer kunnen spreiden, is dat voor iedereen prettig. Een tekstkar kan automobilisten met een fiets achterop in het weekend bijvoorbeeld naar de parkeerplaats van het gemeentehuis leiden. Die is open voor toeristen. Wandelaars kunnen hun auto dan wat dichterbij zetten. En er zijn veel meer ruime parkeermogelijkheden, zoals transferium Beekhuizen en Lappendeken, de sportvelden in Dieren of parkeerplaats Sterrenberg te Ellecom, of straks de nieuwe parkeergarage bij station Dieren. Allemaal prachtige plekken van waaruit je Nationaal Park Veluwezoom uitstekend kunt verkennen.”

Op de foto: Links: Peter Oversteegen, voorzitter Toeristisch Platform Zuid-Oost Veluwezoom en rechts: Ronald Haverkamp, wethouder gemeente Rheden.