Vrijwilligers en tradities centraal tijdens Volksfeest Keppel en Eldrik

HOOG-KEPPEL - Op vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september vindt het 123e Volksfeest Keppel en Eldrik plaats. Het feest in het centraal gelegen Hoog-Keppel bestaat uit een kermis, optocht, zeskamp en vogelschieten. Zowel klein als groot viert het leven in de dorpen Hoog-Keppel, Laag-Keppel en buurtschap Eldrik. Het feest wordt georganiseerd door Stichting Volks- en Kinderfeesten en ondersteund door vrijwilligers en Vrienden (sponsoren).

Uniek is de rondgang van de Kleine Schutterij, dat zich kenmerkt als oudste en enige in Nederland. Op woensdagmiddag 29 augustus begint de optocht van de kleine schutterij. Verzameld wordt bij Dorpshuis Keppel / De Bongerd in Hoog-Keppel. Met de schuttermajoor, vaandelzwaaier, bielemannen en bloemenmeisjes vertrekt de optocht rond 13.30 uur vanaf het sportcafé van De Hessenhal in Hoog-Keppel met de huifkar naar eindbestemming Eldrik. Onderweg wordt op diverse plekken het vaandel geslagen. De bielemannen hakken her en der geplaatste paaltjes om. Via Hoog- en Laag-Keppel gaat de tocht naar Eldrik. Hier nemen de kinderen op het terrein van camping Siebieverden deel aan de speciaal voor hen georganiseerde spelletjes.

Vrijdag start om 19.00 uur de zeskamp met spectaculaire behendigheidsspelen bij het Hessenbad in Hoog-Keppel. De teams bestaan uit minimaal vier personen in de leeftijd vanaf twaalf jaar. Inschrijven bij Coen van Beek via tel. 06 - 53630502. De finish van de zeskamp is bij de feesttent op de Van Panhuysbrink in Hoog-Keppel, met medewerking van dj Niels.

Zaterdag wordt om 09.00 uur verzameld voor de optocht op het Wilhelminaplantsoen in Laag-Keppel. De organisatie zorgt voor koffie en thee. Na de keuring start de traditionele optocht om 09.30 uur en eindigt rond 12.00 uur in Hoog-Keppel. De vaandelzwaaier, de bielemannen en muziekvereniging Olden Keppel begeleiden de optocht. Het traditionele vogelschieten begint om 12.30 uur. ’s Middags zijn de volksspelen, waaronder vrije-baan kegelen, ringsteken en kruisboogschieten. Vanaf 20.00 uur zijn er prijsuitreikingen en een feest in de tent op de Van Panhuysbrink. Als afsluiting wordt aan de rand van de golfbaan, op de hoek van de Prinsenweg en de Burg. Vrijlandweg, een geweldig vuurwerk afgestoken.

Net als in 2016 en 2017 worden ook dit jaar weer drie vrijwilligers uit de dorpen genomineerd voor de vrijwilligersprijs. De genomineerden worden in de week voorafgaand aan het Volksfeest bekend gemaakt. De Bielemannen Keppel en Eldrik hechten veel waarde aan deze mensen die zich belangeloos inzetten voor de gemeenschap en haar voorzieningen. Het Volksfeest is een mooi moment om deze bijzondere mensen te danken voor hun diensten. Na de optocht op zaterdag 1 september vindt de verkiezing Vrijwilliger van het Jaar 2018 plaats en maken de Bielemannen bekend wie deze titel het komende jaar mag dragen.