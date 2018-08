DOESBURG - "Toen vorig jaar mijn moeder overleed, heb ik de stoute schoenen aangetrokken en belde ik aan bij de huidige bewoonster van mijn moeders oude huis in de Meipoortstraat in Doesburg", vertelt Cristel Willems. Zij schreef onlangs het boekje Het Doesburg van mijn moeder, met korte verhalen en gedichten over Doesburg. "Mijn moeder vertelde eigenlijk nooit over Doesburg. Zij maakte daar de oorlog mee. Maar ik werd nieuwsgierig naar de verhalen die er ongetwijfeld moesten zijn. Mijn opa Steffens had in de Meipoortstraat zijn bedrijf (ijzerboer/installatiebedrijf). Nu is de Etos daar gevestigd. Ik belde in december 2017 spontaan bij de huidige bewoonster aan met de vraag of ik het huis mocht bezichtigen naar aanleiding van mijn moeders overlijden. De bewoonster, die al jaren boven de Etos woont, geloofde stellig dat er ooit iemand zou aanbellen voor de foto’s van mijn moeder als baby. Ze had ze al die tijd bewaard en gaf ze aan mij toen ik daar was. Ik was onder de indruk van haar. Ik maakte daarop, samen met hobbyfotografen uit de omgeving, een boekje met anekdotes van mijn familie over WO II en gedichten over typisch Doesburg, waaronder de Oude Waag, Hoge Linie en Passi d’oro."

Vorige week donderdag overhandigde Willems een aantal exemplaren aan bezoekers van de dagopvang van Caleidoz in Doesburg. Het boekje is ook verkrijgbaar bij Boek en Buro of via internet.

Foto: Lotte Bienias