Gemeentelijk servicecentrum en Sociaal Meldpunt Dieren tijdelijk gesloten

DIEREN - Per 10 september sluit de gemeente Rheden tijdelijk het Servicecentrum en Sociaal Meldpunt in Dieren. Het gebouw aan het Ericaplein, waarin ook de bibliotheek, de speelotheek en de Rabobank zitten, wordt verbouwd. De verbouwing duurt tenminste zes maanden. Het Servicecentrum keert volgend jaar terug naar de gerenoveerde locatie. Het Sociaal Meldpunt verhuist naar verwachting komende november naar een nieuwe locatie aan de Piersonstraat 3.

Voor het aanvragen van een paspoort, identiteitskaart, rijbewijzen, uittreksels, het aangeven van geboorte en andere burgerzaken, kunnen inwoners terecht bij het gemeentehuis in De Steeg en het Servicecentrum in Velp. Een aantal van deze zaken kunnen ook online geregeld worden. Ook greenbags en PMD-zakken zijn op deze locaties op te halen. Het Servicecentrum komt volgend jaar terug in de vernieuwde locatie aan het Ericaplein.

Inwoners kunnen tot de opening met vragen over welzijn, zorg, wonen, werk en inkomen, opvoeden en opgroeien terecht op het inloopspreekuur bij het gemeentehuis in De Steeg. Gemeente Rheden verwacht in november de deuren van de nieuwe locatie aan de Piersonstraat 3 in Dieren te openen.

