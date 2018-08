DIEREN - Vorig jaar fietsten tijdens de eerste Dierense Fietstocht ruim 600 deelnemers mee. Voor de winkeliers en bedrijven van Winkelcentrum Dieren is dit een goede aanleiding om dit jaar weer de tocht te organiseren. Op deze manier willen de leden van het Winkelcentrum het publiek bedanken voor het vertrouwen dat zij dagelijks van het winkelende publiek ondervinden. Deze gezellige, recreatieve fietstocht van ongeveer 25 kilometer vindt plaats op zondag 2 september en voert door het prachtige achterland van Dieren. Tijdens de tocht zijn er diverse rustpunten waar de deelnemers de nodige versnaperingen en/of aardigheidjes worden aangeboden, geheel gratis. Deelnemers kunnen starten tussen 11.00 en 13.00 uur bij 7Sins Bistro&More aan de Wilhelminaweg 57 in Dieren. Deelname is gratis en iedereen, van jong tot oud, kan meedoen. Belangstellenden kunnen zich inschrijven bij Readshop aan de Diderna 6 in Dieren, Bosveld Groente en Fruit aan de Wilhelminaweg 7 in Dieren en via de website www.winkelcentrumdieren.nl of via mail activiteiten@winkelcentrumdieren.nl.