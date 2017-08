Rolstoelbasketbal bij de Rhedense Rollers

VELP – Rolstoelbasketbalvereniging De Rhedense Rollers kan nieuwe sporters gebruiken om het team te versterken. Mensen die in sporten in een rolstoel wel een nieuwe uitdaging zien, zijn welkom om de vereniging te leren kennen. Belangstellenden kunnen een maand gratis meespelen voor zij besluiten lid te worden. De Rollers hebben een reserve-rolstoel te leen voor wie zelf geen geschikte rolstoel heeft. De eerste training is op donderdag 31 augustus, van 19.00 tot 20.30 uur in sporthal De Dumpel in Velp.

www.rhedenserollers.nl