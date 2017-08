Uitbreiding haven en bedrijventerrein Verhuellweg mogelijk

DOESBURG - Twee Doesburgse bedrijven, Ubbink en Koninklijke Rotra, willen vanwege de groei van hun watergebonden logistieke activiteiten uitbreiden. Zij zijn beiden gevestigd aan de Verhuellweg, aan de rand van de IJssel, bij Het Zwarte Schaar. Een eerste ruimtelijke verkenning in opdracht van de gemeente Doesburg heeft aangetoond dat een uitbreiding kansrijk is. De onafhankelijke Commissie m.e.r. (milieu effect rapportage) ziet nu ook geen onoverkomelijke problemen.

De uitbreiding met circa 20 hectare, economisch onderbouwd door beide bedrijven in een zogeheten 'position paper', zou zoals gezegd moeten plaatsvinden bij Het Zwarte Schaar in de Fraterwaard. Hiermee kan versnippering van hun bedrijfsactiviteiten, of zelfs een definitieve verhuizing uit de regio, worden voorkomen. Daarbij versterkt uitbreiding op de huidige locatie verduurzaming van (logistieke) activiteiten met bundeling van ladingstromen en intensiever gebruik van schone brandstof (LNG) met aanwezigheid van een (multimodaal) vulstation op de huidige terminal.

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor Logistiek Eco-park IJsselvallei in Doesburg te onderzoeken, op welke manier de uitbreiding van Rotra en Ubbink in de IJsseluiterwaarden vanuit natuur en landschap inpasbaar is. De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval de provincie Gelderland, de gemeenteraad van Doesburg en het waterschap Rijn en IJssel- besluit over het project.

De Commissie adviseert nu in haar rapport de keuze voor uitbreiding van deze bedrijven in dit natuurgebied goed uit te leggen en daarbij ook in te schatten hoe lang de bedrijven op deze plek nog kunnen doorgroeien. Ook adviseert zij verschillende ontwerpen voor de inrichting van het gebied te maken en de effecten hiervan op natuur en landschap te vergelijken. Hiermee wordt duidelijk op welke wijze de uitbreiding in dit natuurgebied inpasbaar is en hoe effecten van het Logistiek Ecopark op natuur en landschap geminimaliseerd kunnen worden.

De uitbreiding is daarmee nog lang geen feit, maar een belangrijke toets is met dit rapport van de Commissie m.e.r. gedaan.