Buurtbus Brummen-Leuvenheim viert tienjarig bestaan

BRUMMEN / LEUVENHEIM - Eind augustus 2007 werd de Buurtbusvereniging Brummen Leuvenheim (BBL) opgericht om het openbaar vervoer tussen Leuvenheim, Brummen en Zutphen te onderhouden . Dit bleek al spoedig een groot succes, want reeds na het eerste bestaansjaar behoorde de BBL qua aantal vervoerde passagiers tot de top-3 van de 14 verenigingen die het OV op de Veluwe verzorgen.

Nu ze 10 jaar en ruim 224.908 vervoerde passagiers verder zijn, kan de vereniging met een tevreden gevoel terugblikken. De ruim 40 vrijwilligers hebben zich meer dan uitstekend van hun taak gekweten. De saamhorigheid en het enthousiasme van de buurtbus-chauffeurs is buitengewoon hoog. Vroegtijdig 'verloop' binnen de BBL komt eigenlijk niet voor

Om de leden – waarvan de meesten sinds de oprichting - eens extra te belonen voor hun inzet werd ter gelegenheid van dit 10-jarig-jubileum een reis naar de Friesland georganiseerd. Per luxe dubbeldekker werden de leden met partners (foto) naar Sneek vervoerd, om daar in te schepen voor een tocht over de Friese wateren inclusief een uitgebreide lunch en de nodige drankjes. Voorzitter Rein Put sprak dan ook heel terecht zijn grote tevredenheid en waardering uit met betrekking tot de inzet en accuratesse van de leden. Daarbij ging hij nog even in het bijzonder in op de wijze waarop iedereen nagenoeg probleemloos het fors gewijzigde rit-indelings-schema - ten gevolge van de brugafsluiting bij Zutphen - heeft uitgevoerd. En dat gedurende twee maanden.

Tenslotte memoreerde hij nog dat deze blijken van waardering niet mogelijk zouden zijn zonder subsidie van Provincie en Gemeente, maar zeker niet zonder de vele Brummense middenstanders die reclame op of in de twee BBL-bussen hebben.