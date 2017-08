Politie deelt bekeuringen uit na controle op verzoek

DE STEEG / RHEDEN - De Politie Rheden Rozendaal heeft donderdag naar aanleiding van meerdere klachten uit een wijk, een verkeerscontrole gehouden in delen van De Steeg, Rheden en het buitengebied. Op de Posbank, in De Steeg en in Rheden zijn er meerdere bekeuring uitgeschreven.

Dat gebeurde onder meer vanwege te hoge snelheid en het niet dragen van een gordel. Ook is er een scooter uit het verkeer gehaald omdat deze aan geen enkele technische installatie-eis voldeed. Tevens werd deze bestuurder ook bekeurd omdat zijn uitlaat te veel lawaai produceerde. Daarnaast zijn twee bestuurders bekeurd voor het niet dragen van een veiligheidshelm. Ook een autobestuurder die geen geldig rijbewijs meer had kreeg een prent uitgereikt.