Eén miljoen scans van archiefstukken op verzoek

REGIO - Eén miljoen scans van archiefstukken heeft het Gelders Archief dit jaar geproduceerd op verzoek van het publiek. Sinds maart 2018 schroefde het Gelders Archief het aantal scans op verzoek fors op dankzij de aanschaf van twee nieuwe scanners en de aanstelling van nieuwe medewerkers. Op dit moment realiseert het Gelders Archief gemiddeld zo'n 45.000 scans per week. Al met al een flinke stijging ten opzichte van 2017, toen het Archief 385.000 scans op verzoek maakte.

Het miljoenste gescande stuk was een pagina uit het wapenboek van de St. Joostenschutterij in Arnhem. De schutterij liet het boek vanaf het midden van de zeventende eeuw tot 1785 bijhouden. In het wapenboek staan onder meer de personen genoteerd, die vanaf het einde van de tiende eeuw lid waren van schutterij. Het miljoenste gescande stuk is een afbeelding van het wapen van Johan van Brienen, deelnemer aan de schutterij en burgemeester van Arnhem. De rode eenhoorn steekt fraai boven het wapen uit.

Sinds kort is het ook mogelijk om scans van stukken uit ruim honderd particuliere archieven aan te vragen. Hieronder bevinden zich onder meer verschillende huis-, familie- en bedrijfsarchieven.