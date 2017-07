Whatsapp-groep maakt buurt weer een stukje veiliger

DIEREN – Sinds begin juli is ook in Dieren Noordwest een Whatsapp-groep actief. Buurtbewoners waarschuwen elkaar in geval van verdachte situaties en onderhouden nauw contact met de politie.

Burgemeester Petra van Wingerden gaf donderdag het officiële startsein door een buurtbordje te onthullen. Deze borden staan bij de toegangswegen in de wijk en waarschuwen bezoekers met snode plannen dat hier in de wijk goed wordt opgelet. Van Wingerden: “Het is niet een kwestie van op elkaar letten, maar op elkaar passen. Het is goed om je ogen de kost te geven en een beetje extra uit te kijken bij huizen in de buurt waarvan de inwoners bijvoorbeeld op vakantie zijn.”

Het nut van een Whatsapp-groep is bewezen. Ten eerste zijn mensen alerter in hun eigen huis: zit de deur op slot en liggen er geen dure spullen in zicht? Van Wingerden: “Ik had vroeger vaak mijn laptop voor het keukenraam liggen. We zijn vaak goed van vertrouwen, maar dat kan helaas niet altijd meer.” Daarnaast stimuleert de Whatsapp-groep ook om wat meer aan elkaar te denken en alert te zijn op verdachte situaties in de wijk. “Het is overigens niet de bedoeling dat u persoonlijk actie onderneemt”, waarschuwt Van Wingerden nog. “Daarvoor is nog steeds de politie.”

Wim Burgmeijer is één van de initiatiefnemers van de Whatsapp-groep. Inbraken in de wijk leidden tot vragen. “We hebben al eens een informatieavond gehouden over veiligheid. Ook is de politie al eens in de wijk komen kijken om mensen te wijzen op kansen voor inbrekers. Het is verrassend hoe makkelijk iemand met slechte bedoelingen je huis binnen kan komen.” De start van een Whatsapp-groep was een volgende stap. Burgmeijer wist ook anderen enthousiast te maken en heeft nu een team van acht contactpersonen opgezet: vier voor elk deel van de wijk.

Momenteel doet 17 procent van de bewoners van Dieren Noordwest mee, Burgmeijer streeft naar 30 procent. Hoe meer mensen meedoen, hoe effectiever de Whatsapp-groep is. Daarom roept Burgmeijer bewoners van Dieren Noordwest op zich te melden via buurtpreventie.dnw@gmail.com. Het gaat om de straten tussen de Harderwijkerweg en de Admiraal Helfrichlaan.