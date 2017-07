Vlooienmarkt Druk bezocht

DOESBURG - Op het terrein aan de Parallelweg in Doesburg, naast Museumtuin ’t Olde Ras, werd zondag een vlooienmarkt gehouden. Lekker snuffelen tussen spullen van de meest uiteenlopende aard.

In het weiland kon men een kraam huren, maar ook een grondplaats om vanuit de auto te verkopen. Vele kramen en grondplaatsen waren ingevuld met de meest uit een lopende artikelen. Van echte rommelmarktspullen tot en met antiek en zelfs nieuwe producten. Kopjes, poppen, geborduurde slabbetjes, oude schilderijen, gereedschappen, modelauto’s noem het maar op, echt van alles was hier te vinden. Ondanks de voorspelling van regenbuien bleef het toch het grootste gedeelte van de dag droog en de bui die wel viel, zorgde voor weinig overlast. Druk met bezoekers was het ook en de aanbieders deden dan ook goede zaken. Velen liepen met gekochte spullen heen en weer naar de auto. Fijn was wel dat in het resterende deel van het weiland geparkeerd kon worden, dus de auto lekker dichtbij om alle aangekochte zaken in op te bergen. - foto: Hanny ten Dolle