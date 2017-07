Loenense autocross wordt gereden in Toldijk

LOENEN / TOLDIJK – Het dorp Toldijk krijgt een ‘LAT relatie’ met Loenen. Ook in 2017 organiseert LAT’77 (Loenens Auto Team) een autocross en ze doen dat, na het succes van vorig jaar, wederom aan de Wolfstraat in Toldijk. In Loenen kon geen geschikt terrein meer worden gevonden voor het jaarlijkse autosport-evenement.

Vanaf 1978 organiseert LAT’77 al jaarlijks een autocross. Deze vond 36 jaar achtereen plaats in de Veldhuizen in Loenen. Vorig jaar werd voor de eerste keer het autocross evenement gehouden in het Achterhoekse Toldijk. 2017 Is nu al een memorabel jaar. Het is een jubileumjaar, maar ook het jaar waarin LAT’77 de toewijzing heeft gekregen voor een wedstrijd die meetelt voor het Eurol–Veka Nederlands Kampioenschap Autocross van de KNAF. Het Loenens Auto Team organiseert dit jaar op 29 en 30 juli deze nationale KNAF wedstrijd. Met als extra op de zondag een wedstrijd die meetelt voor het Dutch Junior Buggy Cup, een Nederlands Kampioenschap voor deelnemers vanaf 13 jaar. Op zondag worden verder wedstrijden gereden die meetellen voor de RAMO Regionale autocross.

Binnen de KNAF is autocross veruit de grootste sectie van autosport. De cross wordt verreden op een volledig onverharde ondergrond. In Toldijk is dat klei. Er bestaan diverse klassen waarin gereden kan worden en die zullen allen aanwezig zijn in Toldijk. Er zal gestreden worden van junior, standaard, toerwagen, verlaagde kevers tot eigenbouw waarbij de motorinhoud vrij is.

Vrijdag 28 juli zal het terrein om 16.00 uur open gaan voor de verwachte 230 deelnemers. Zij krijgen de mogelijkheid om kwartier te maken. Deelnemers moeten zijn hun crossauto ter keuring aanbieden. ‘s Avonds zal in de feestschuur een gezellige avond worden gehouden waarbij Drive in Show Flashback voor het muzikale vertier zorgt.

Zaterdag 29 juli begint het Eurol–Veka Nederlands Kampioenschap Autocross van de KNAF. Rond 09.30 uur start het wedstrijdprogramma. Bij vooraanmelding hebben zich al 235 deelnemers aangemeld. Ze komen uit in zeven verschillende klassen. In Toldijk wordt de vierde NK-wedstrijd gehouden van de in totaal 6 die het eind klassement bepalen. Iedere klasse komt drie maal aan start als voorselectie, om de beste 15 deelnemers toe te laten tot de finales, welke vanaf ca. 16.30 uur zullen worden verreden.

Bij een finale hoort uiteraard een prijsuitreiking. ’s Avonds zal deze in de feestschuur plaatsvinden. Ook voor de feestavond nodigt de organisatie mensen van harte uit om mee te delen in de gezelligheid.

Zondag 30 juli is het de dag van de KNAF = RAMO en NK 'Dutch Junior Buggy Cup'. Die dag start rond 10.00 uur het wedstrijdprogramma. Bij vooraanmelding hebben zich al 148 deelnemers aangemeld. Ze komen uit in acht verschillende klassen. Zeven klassen, bestaande uit regionale rijders (RAMO), met extra toevoeging van een wedstrijd meetellend voor het de Dutch Junior Buggy Cup met deelnemers uit geheel Nederland. Iedere klasse komt 3x aan start als voorselectie om de beste 15 deelnemers om toe te laten tot de finales welke vanaf ca. 16.30 uur zullen worden verreden.