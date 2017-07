Rheden in de race voor titel ‘Dorpshuis van het jaar 2017’

RHEDEN - Uit liefst 74 Gelderse dorpshuizen, is Dorpshuis Rheden gekozen om samen met vijf andere mee te dingen naar de titel 'Dorpshuis van het jaar 2017’.



Op dinsdagochtend 18 juli stonden om die reden onverwacht een cameraploeg van Omroep Gelderland en presentatrice Angelique Krüger in Het Dorpshuis. Tot grote verrassing van het bestuur bleek Rheden één van de zes genomineerde dorpshuizen voor de titel ‘Dorpshuis van het jaar 2017’ geworden.



Tussen oktober en december van dit jaar zendt Omroep Gelderland acht afleveringen uit over de verkiezing ‘Dorpshuis van het jaar 2017‘ in Gelderland. In deze afleveringen zullen de zes finalisten centraal staan en krijgen ze uitdagingen om te laten zien waarom juist zij de titel verdienen. Als onderdeel van deze strijd word hen gevraagd om in het najaar een dag het dorpshuis van zijn beste kant te laten zien. De opnames hiervoor zullen in de nazomer gepland worden.

De uiteindelijke winnaar krijgt een totaalbedrag van 2.500 euro, uitgereikt door gedeputeerde Bea Schouten en een eindfeest ter waarde van 3.000 euro.