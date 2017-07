VELP - Mevrouw Johanna Pieternella Simons - Nelemans uit Velp vierde dinsdag haar 108ste verjaardag. Natuurlijk bezocht burgemeester Petra van Wingerden haar om haar, namens het gehele gemeentebestuur te feliciteren. Mevrouw Simons kreeg een prachtige bos bloemen waar ze zichtbaar heel blij mee was.

Mevrouw Simons is geboren op 25 juli 1909 in Dordrecht. Zij heeft in voorgaande jaren in Dordrecht, Haarlem, Doornspijk gewoond. Tegenwoordig woont ze vanwege haar gezondheid in woonvoorziening Oosterwolde in Velp. Mevrouw is in het verleden werkzaam geweest als verpleegster. Ze heeft een zoon en een dochter.

Om deze leeftijd te bereiken, hoef je volgens mevrouw Simons niet veel te doen. “Het gaat gewoon vanzelf. Ik vind het gezellig dat ik hier mag zijn en ik vind het ook heel leuk dat alle bewoners er zijn”. Speciaal voor deze bijzondere dag was de vlag uit gehangen, er werd gezongen en voor alle bewoners van het verzorgingshuis in Velp was er een lekker gebakje met het getal 108 erop. - Foto Lotte Bienias.