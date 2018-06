Parkeergarage Dieren in gebruik

DIEREN - De parkeergarage bij het station in Dieren is open. Wethouder Dorus Klomburg had de eer om als eerste zijn auto op het dek van de parkeervoorziening te parkeren. De allerlaatste werkzaamheden werden vlak voor de opening, maandag 09.00 uur, afgemaakt. Vanaf nu kan iedereen die met de trein reist in de garage parkeren en vanuit daar middels de lift of trap op het treinstation komen. In de garage, verdeeld over twee verdiepingen, is plek voor 340 voertuigen. Op het beneden dek zijn drie invaliden plekken en acht elektrische oplaadpunten die uitgebreid kunnen worden tot 26. De garage is 24 uur per dag en zeven dagen per week open.

Foto Lotte Bienias