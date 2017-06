Eensgezindheid zoekt nieuwe dirigent

HOENDERLOO – Slecht nieuws voor Korengroep Eensgezindheid uit Hoenderloo. Dirigent Hennie Zuiderwijk is tot groot verdriet van de zangers en zangeressen overleden. Hij was maar liefst zeventien jaar dirigent van het koor en zijn overlijden kwam onverwacht.

Na de eerste schok heeft het koor zich inmiddels bezonnen op de toekomst en gaat op zoek naar een nieuwe dirigent. Koor Eensgezindheid bestaat meer dan tachtig jaar en de 25 leden zijn bijzonder trouw. Zo is er iemand al tachtig jaar lid en zijn jubilea van vijftig en zestig jaar eerder regel dan uitzondering. Dit kan en mag niet zomaar verloren gaan en dus zoeken de zangers een nieuwe dirigent: iemand die het leuk vindt een koor op vakkundige wijze te begeleiden. Er wordt iedere dinsdagavond gerepeteerd in Hoenderloo.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Anly van Oostendorp – van Beusekom, tel. 06-42554455 of anly1965@hotmail.com.