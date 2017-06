DIEREN - Meisjes D3 van MHC Dieren is nog voor het einde van de competitie op overtuigende wijze kampioen geworden. Met zeven punten voorsprong en een doelsado van 37+ waren ze niet meer in te halen. Het kampioenschap werd uiteraard gevierd met medailles, taart en veel confetti. Naast een goede prestatie was het ook een super gezellig team.