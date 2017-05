Fietspad langs de Elsbosweg stuk dichterbij

KLARENBEEK – De beantwoording van de vragen van CDA Apeldoorn en PSA, geeft helder weer hoe de stand van zaken is voor wat betreft de diepe wens van Klarenbeek: een fietspad langs de Elsbosweg.



Dat er beweging is in dit dossier, blijkt onder meer uit de plaatsing van extra lichtmasten langs de Polderweg en de Elsbosweg in dit jaar. En de vergevorderde plannen voor de verbreding van het viaduct onder de A1.

Het CDA is er blij mee dat in de voorjaarsnota weergegeven wordt hoe het vrijliggende fietspad aan de oostzijde van de Elsbosweg tussen A1 en Traandijk gefinancierd kan worden. Uiteindelijk zal in de begroting voor 2018 besloten worden of het geld er komt. De begrotingsbehandeling is in november van dit jaar. Het onderzoek voor een vrijliggend fietspad tussen de Traandijk en het dorp Klarenbeek wordt binnenkort opgestart.