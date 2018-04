Bikkel voor Lieke

EERBEEK - De zestienjarige Lieke de Vries uit Eerbeek ontving vorige week woensdag de Brummense Bikkel, een gemeentelijke onderscheiding voor kinderen en jongeren die zich inzetten voor de samenleving. Ze kreeg deze prijs uit handen van wethouder Jolanda Pierik bij de Stichting Kinder Kleding Beurs (SKKB), waar Lieke vrijwilligerswerk doet. "Lieke is iemand waar haar familie en de SKKB echt heel trots op mogen zijn!", aldus Pierik.

Met de Brummense Bikkel zet de gemeente Brummen kinderen en jongeren in het zonnetje die een bijzondere prestatie hebben verricht, het is een soort kinderlintje. Hanny Rodijk van SKKB heeft Lieke voorgedragen voor een Bikkel, omdat zij al meer dan twee jaar vrijwilligerswerk doet voor de kledingbeurs in Eerbeek. De jury van de Brummense Bikkel, onder leiding van wethouder Jolanda Pierik, heeft uit alle voordrachten Lieke gekozen.

De jury is van mening dat Lieke de Brummense Bikkel verdient, zoals gezegd omdat zij al meer dan twee jaar vrijwilligerswerk doet bij SKKB. Ze begon met kleding ophangen en thee zetten. Inmiddels heeft Lieke vaste taken gekregen die ze zelfstandig uitvoert. Wanneer klanten kleding en speelgoed komen brengen, neemt Lieke dat aan. Ze prijst de kleding, schiet er kaartjes aan en hangt het op maat en kleur in de winkel. Ook nieuwe klanten kan ze inschrijven en dat doet ze zorgvuldig. "Ze is enorm in haar taken gegroeid en een heel waardevolle hulp", aldus Hanny Rodijk. Daarnaast werkt Lieke met het nieuwe kassasysteem. Lieke komt zelfs extra avonden werken of tijdens vakanties.

Naast SKKB is Lieke ook op andere vlakken actief. Ze gaat natuurlijk naar school, maar loopt daarnaast ook nog stage bij de Beekwal. Ze haalt bewoners op voor de koffieronde en ze helpt ze bij de maaltijden. Ook heeft ze een afwasbaantje bij bistro de Zaak.