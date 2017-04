EERBEEK - Wereldwinkel Eerbeek kan tevreden terug kijken op een goed bezochte en enthousiast ontvangen show van eerlijke verhandelde en biologische kleding. Dit keer is er ook wat herenkleding (tshirts en bloezes) in het assortiment. Tevens is er een ruime collectie van tshirts met originele prints, bloezes, jurkjes en rokjes. De tshirts zijn nog tot 5 mei te koop en de overige kleding tot 18 mei.