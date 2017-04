Vieringen Koningsdag in Klarenbeek

KLARENBEEK – De Oranjevereniging Klarenbeek heeft voor de viering van Koningsdag weer een leuk programma opgezet. Om 12.00 uur kan bij het MFC worden gestart voor een fietstocht door de natuurrijke omgeving van Klarenbeek. Onderweg kan er een lunch worden gebruikt.



In het Dr. Blokplantsoen wordt om 14.00 uur de vlag gehesen door de OVK. Daarna is er bellen blazen door de schooljeugd. Om 14.15 uur wordt daar ook het startsein gegeven van de race met zeepkisten. Door de mannen van de OVK is nabij het Dr. Blokplantsoen weer een circuit uitgezet met hindernissen. De jeugd kan zich hier heerlijk uitleven. Ook ander vermaak voor de jeugd begint op deze tijd op het terrein van het Dr. Blokplantsoen. Voor de rockliefhebbers is er om 17.00 uur het optreden van de band Hooked on Red.