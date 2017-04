Gratis drinkwater in Dieren

DIEREN - Sinds kort staat bij eetcafé Het Schilderij aan de Harderwijkerweg in Dieren een fraai blauw watertappunt, waar een ieder toegang heeft tot gratis drinkwater en ook zijn flesje kan (bij)vullen.

Het watertappunt is gewonnen door Dierenaren Gert-Jan Stavast en Ruben Willems, in een door waterbedrijf Vitens uitgeschreven wedstrijd binnen het verzorgingsgebied van ruim 5 miljoen aansluitingen. Vanwege het eeuwfeest van Viens, konden 100 personen bij het drinkwaterbedrijf een watertappunt winnen voor hun gemeente. Het enige dat men daarvoor hoefde te doen, was een selfie nemen in een eetgelegenheid waar gratis drinkwater bij het eten de normaalste zaak van de wereld is. En dat is bij Het Schilderij in Dieren al jaren het geval.

De foto van de twee vrienden werd met 99 anderen door Vitens gekozen uit ruim 2600 inzendingen, met deze leuke prijs als gevolg.

Onlangs is de zuil in Dieren geplaatst. Het toeval wil dat de 100 watertappunten allemaal geproduceerd zijn door het Spankerense bedrijf GroundLevel straatmeubilair. Meer informatie op: www.kraanwaterkaart.nl.