Zorgeloze dag met Kiwanis

DIEREN - Liefst 37 kinderen hebben onlangs een zorgeloze dag beleefd bij De Spelerij - De Uitvinderij in Dieren. Via de Voedselbank konden ouders hun kinderen opgeven om een dagje in het zonnetje te worden gezet. Dit met dank aan Kiwanis, een wereldwijd netwerk van vrijwilligers dat zich inzet voor de medemens en in het bijzonder voor kinderen.

De kinderen werden 's ochtends opgehaald en hebben zich de hele dag vermaakt. In de ochtend konden ze vrij spelen in de Spelerij en ontdekken in de Uitvinderij. Ze werden geschminkt, hebben samen brood voor de lunch gebakken en 's middags gaf circus Studio26 een interactieve voorstelling. Na een succesvolle dag werden de blije maar vermoeide kinderen door Kiwanis weer naar huis gebracht.

Alle kosten zijn door Kiwanis betaald met geld van eerdere projecten, zoals de jaarlijkse Haringparty en de Wildparty.