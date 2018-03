Brons voor styliste Aeres Velp

VELP - Vernieuwend en gedurfd. Dat was het oordeel van de jury over het etalage-ontwerp Future Lux Summer 2018 van Joëlle Weening. Daarmee won ze onlangs de bronzen medaille bij het Nederlands kampioenschap etaleren Skills Heroes in Zwolle.

De twintigjarige Joëlle is bezig met haar examenjaar Styling & Design aan het Aeres MBO in Velp. Met acht finalisten begon ze aan de opdracht om een etalage te ontwerpen waarbij sneakers centraal staan. Daarbij dienden de kandidaten duurzaam te werk te gaan, door de materialen van de halve finale te hergebruiken.

Docent Saskia Franke laat weten trots te zijn op de prestatie van Joëlle. "Ze wist precies wat ze moest doen en heeft laten zien een fantastisch etaleur te zijn." Aeres MBO Velp had ook een kandidaat in de finale staan voor het vak Bloembinden. Ilena Westerbroek, die de opleiding specialist natuur en vormgeving volgt, is op een knappe zesde plaats geëindigd.

Skills The Finals komt in samenwerking met het onderwijs, bedrijfsleven en lokale overheden tot stand. Het beroepenevent zet daarmee talenten en beroepen op een podium. Vooral voor bedrijven en sectoren die op dit moment personeelstekorten hebben is het een belangrijk evenement. Skills The Finals is voor hen dé ideale kweekvijver om nieuw talent te ontdekken. Met vakwedstrijden kunnen (v)mbo-jongeren hun passie voor een beroep, hun talent en vakmanschap ontdekken.

Foto: Saskia Franke