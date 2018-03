Lieke uit Drempt bouwt eigen mini-satelliet

DREMPT – Er zijn maar weinig mensen die weten wat een CanSat is, en nog minder die weten hoe ze er één moeten bouwen. Lieke Pastoor (16) uit Drempt werkt in een team van scholieren aan deze mini-satelliet, die binnenkort in een landelijk evenement wordt gelanceerd.

Lieke vormt samen met vijf andere VWO-scholieren en een begeleider van het Rietveld Lyceum in Doetinchem het team CanSat FlyHigh. Ze werken in een internationale competitie aan een mini-satelliet. Hierbij moeten ze steeds voortgangsrapporten voorleggen aan ESA-experts, die beoordelen of de CanSats vluchtwaardig zijn op de locatie van lancering. Op woensdag 28 maart worden alle satellieten gelanceerd tijdens een groot landelijk evenement. Het beste team mag door naar het Europese lanceerevenement in Portugal en het team van Lieke hoort momenteel bij de beste tien.

De CanSat van team FlyHigh is een compact staaltje techniek. De mini-satelliet bevat sensoren om broeikasgassen te meten, om exact te zijn de hoeveelheid koolstofdioxide en methaan. Ook bevat het apparaatje sensoren voor temperatuur, luchtdruk en een GPS-systeem. Tijdens het lanceerevenement zal het team zelf de CanSat lanceren en bedienen, de verzamelde gegevens analyseren en hun resultaten presenteren aan een jury.

Het team van Lieke werkt hard en hoopt natuurlijk op de eerste plaats in de landelijke competitie. De groep wil dolgraag naar het Europese evenement, waar achttien teams naartoe komen en dat wordt gehouden op de Azoren.