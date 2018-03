Studenten Larenstein helpen Lidl Velp met groen imago

VELP - Docent Jack Martin gaat komende maand met een groep studenten van de Velpse Hogeschool Van Hall Larenstein plannen bedenken en uitwerken om de parkeerplaats van Lidl aan de Noorder Parallelweg een aantrekkelijker en groener aanzicht te geven. Daarmee levert Hogeschool Van Hall Larenstein een belangrijke bijdrage aan de wensen en inzet van meer dan driehonderd omwonenden van de supermarkt. Als actiegroep Groen voor Lidl ijveren zij al sinds juni 2017 voor het behoud van de bestaande bomen op het terrein en voor het aanplanten van nieuwe bomen en struiken op en rondom de nieuwe parkeerplaats.

'Boos en teleurgesteld' waren alle omwonenden toen onlangs op een zaterdag in alle vroegte een van de karakteristieke bomen op de hoek van Noorder Parallelweg en Middellaan in opdracht van Lidl werd gekapt. Die boom hadden de buren juist willen behouden. Wethouder Haverkamp werd schriftelijk om opheldering gevraagd.

Maar al voor hij daarop een bevredigend antwoord had kunnen geven, werd hem afgelopen woensdag een plan voor samenwerking met Hogeschool Larenstein gepresenteerd. Bestuur, directie en betrokken docenten van de Hogeschool vinden het belangrijk om zo bij te dragen aan het verbeteren van groen en milieu voor de inwoners van Velp. En studenten vinden het fantastisch om een werkstuk te maken dat wellicht kan worden uitgevoerd in de omgeving waar ze zelf wonen, studeren en winkelen.

Wethouder Haverkamp (tweede van rechts op de foto) was verrast door de positieve opstelling van de actiegroep Groen voor Lidl en het enthousiasme van docent Jack Martin en zijn studenten. Hij juicht de ideeën voor meer groen op en rond de parkeerplaats van harte toe en zal die plannen graag bij Lidl bepleiten. "Maar jullie moeten ook zelf Lidl proberen te overtuigen", liet hij weten.

Dat laatste zou niet moeilijk moeten zijn, gezien het duurzame imago dat de winkelketen momenteel ontwikkelt. Zo luidt de slogan in het recent verschenen Paasmagazine: 'Groen is goed en lekker, maar staat ook voor duurzaamheid en bewuste keuzes'.

Het is de bedoeling om de voorstellen van de studenten officieel aan te bieden aan de directie van Lidl en de gemeente Rheden op donderdag 26 april in de Aula van Hogeschool Larenstein. Iedereen is daarbij welkom.