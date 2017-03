Trouwe leidster

DOESBURG – Gymnastiekvereniging Unitas in Doesburg mag zich al 12,5 jaar gelukkig prijzen met leidster Mirjam Klein Herenbrink. In 2004 begon Mirjam bij de peuters en kleuters en de jongste recreantengroepen. Op dit moment staat zij iedere woensdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur in de zaal aan de Armgardstraat bij de groep Meer Bewegen Voor Ouderen. Daar wordt na de warming up fanatiek lijnbal gespeeld. De dames en heren van de groep wilden graag even met Mirjam posteren ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum.