Dorpsraad Loenen presenteert koersdocument ‘Loenen Zonnedorp’

LOENEN – Nederland is zich aan het omvormen van een verzorgingsstaat naar een participatie-maatschappij, waarbij de inwoners meer initiatief kunnen, mogen of moeten nemen bij de invulling van de inrichting van hun woonomgeving. Als men er in een dorp geen mening over heeft, kabbelt dit rustig voort in de vaart der volkeren. De vraag van de Dorpsraad Loenen is: “Willen we dat in Loenen, of willen we onze eigen toekomst bepalen?”

Het laatste bleek het geval na de oproep aan de verenigingen en instellingen uit Loenen, die graag mee wilden werken aan de toekomst van Loenen waar men, deels, de eigen toekomst in handen konden en wilden nemen.

Dorpsraad Loenen heeft deze handschoen opgepakt met het project Loenen Zonnedorp. Een groep Loenenaren is 1,5 jaar geleden begonnen met nadenken over de toekomst van dit mooie dorp. Na de eerste succesvolle presentaties naar de gemeente Apeldoorn is door hen besloten het project een manager te geven die Loenen zou ondersteunen met het maken van een koersdocument: Loenen Zonnedorp.

Met hulp van de gemeente Apeldoorn wil de Dorpsraad de plannen in de praktijk gaan brengen en daarvoor tijdens de algemene ledenvergadering van de Dorpsraad op 3 april het koersdocument Zonnedorp Loenen gaan presenteren. Iedereen kan het koersdocument met een selectie van de projecten die men in de komende 5 jaar wil realiseren, binnenkort vinden en lezen op de website www.loenenopdeveluwe.info (doorklikken naar de Dorpsraad).

Het betreffen projecten op het gebied van welzijn, zorg en wonen, ondernemen, toerisme en duurzaamheid. Op deze projectenlijst kan men na de vergadering van 3 april aangeven welke projecten voor sommigen van belang zijn, zodat men met deze mening rekening kan houden.

Deze enquête zal op 3 april na de Algemene Ledenvergadering op de website te vinden zijn. Men kan dan tevens aangeven waaraan men graag aan zou willen bijdragen.

Op 29 maart komt de nieuwe Nieuws Uut Loenen uit met een extra editie over Loenen Zonnedorp. Daarin staat de agenda voor 3 april en een aantal korte stukjes, die ook opgenomen zijn in het Koersdocument Loenen Zonnedorp. De ledenvergadering begint om 20.00 uur.

Het is voor de leefbaarheid van het dorp belangrijk wat de Loenenaren in de komende jaren willen realiseren en dus verwacht de Dorpsraad veel Loenenaren op 3 april in de Brink.

“Samen met de Loenense bevolking, die bewezen heeft in het verleden veel aan te kunnen, kunnen we van Loenen een duurzaam en nóg prettiger dorp te maken waarin welzijn voor de bevolking hoog in het vaandel staat”, aldus het bestuur.