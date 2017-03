Inloophuis Dieren viert 25-jarig bestaan

DIEREN - Op 8 maart was het precies 25 jaar geleden dat het Inloophuis Dieren van start ging. Dit zilveren jubileum viert het Inloophuis met een receptie op vrijdag 31 maart, 16.00 tot 18.00 uur in het Inloophuis. Dat is tegenwoordig (nog) gevestigd in mfc De Oase aan het Ericaplein. Namens de gemeente spreekt wethouder Constans Pos de aanwezigen toe.

Aan de receptie gaat een open huis vooraf. Van 13.30 tot 15.30 uur kan iedereen kennis maken met het Inloophuis en haar activiteiten. Er zijn er demonstraties van de verschillende activiteiten. Natuurlijk zijn er vrijwilligers en deelnemers aanwezig die u vertellen over de mogelijkheden binnen het Inloophuis. Het open huis sluit af met de receptie. Uiteraard niet verplicht, maar bezoekers mogen het Inloophuis een cadeau geven. Dat mag in de vorm van een financiële bijdrage, maar men waardeert ook uw inzet als nieuwe vrijwilliger, laat het bestuur weten.

Er is in 25 jaar een hoop veranderd. Toch is de essentie van het Inloophuis gelijk gebleven. Nog steeds is het Inloophuis 7 dagen per week een paar uur per dag open. Men biedt een plek waar mensen die behoefte hebben aan sociale contacten, elkaar ontmoeten. Een luisterend oor en een gezellige huiskamer met aandacht voor elkaar.

Aan de start in 1992 gingen drie jaar van intensieve voorbereiding vooraf. Een groep leden van de Dierense kerken boog zich over vragen zoals huisvesting en de vormgeving. Voor dat laatste hebben de initiatiefnemers dus de goede keuze gemaakt. De huisvesting was in die 25 jaar steeds van tijdelijke aard en een voortdurende onzekerheid. Inmiddels gloort ook een definitief onderkomen aan de horizon. De aanstaande intrek in voormalig kinderdagverblijf Het Zandkasteel is een prachtig cadeau voor de vrijwilligers en bezoekers. Samen met de huidige doorontwikkeling met collega organisaties, ziet de toekomst er rooskleurig uit. En dat is fijn als je constateert dat er na 25 jaar nog steeds een inloophuis nodig is. Kennelijk is het van alle tijden dat er mensen zijn die niet altijd mee kunnen komen in een complexe samenleving. Wel is er een kanteling naar een recreatief aanbod voor een bredere doelgroep. Er is in Dieren behoefte aan activiteiten waar mensen zo binnen kunnen lopen. Zonder een jaar vast te zitten aan lidmaatschap. Het Inloophuis is sinds vorig jaar al drukdoende met een aanbod. Vanuit het nieuwe onderkomen start men met recreatieve dagbesteding. Voor iedereen die het leuk vind om alleen of samen met anderen bezig te zijn. Hier wordt nog hard aan gewerkt. Maar is viert men feest. De receptie en openhuis van 31 maart is in het tijdelijke onderkomen op de 1e verdieping van de Oase. Er is een lift aanwezig.