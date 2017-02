Geslaagde Jutbergtrail

DIEREN – Moe, maar zeer voldaan. Dat waren de deelnemers aan de Jutbergtrail, nadat zij hun kilometers door de bossen van de Veluwezoom hadden afgelegd. Aan deze derde editie van de door AV Gelre georganiseerde trail deden ruim vijfhonderd deelnemers mee.

Er waren mooie parcoursen uitgezet, uitsluitend over onverharde paden, waarbij flink gebruik werd gemaakt van natuurlijke hindernissen, zoals flinke heuvels, mul zand en modderige paden. Behoorlijk pittig, maar erg mooi. Dat was de meest gehoorde reactie na afloop. Verder kreeg de organisatie van Gelre veel complimenten over de ontvangst, begeleiding en hulp en aanmoediging van vrijwilligers langs het parcours. De lopers sloten hun sportieve prestatie af met een heerlijk trailbiertje uit Bronckhorst.

Ieder jaar weten meer lopers Dieren te vinden voor de Jutbergtrail. Dit jaar liepen maar liefst ruim honderd mensen de langste route van 30,4 kilometer. De volgende wedstrijd die AV Gelre organiseert is de twintigste editie Veluwezoomloop, een wedstrijd over verharde paden en grotere bospaden, die plaatsvindt op zondag 21 mei.

www.avgelre.nl