Gasten Zonnebloem smullen van stamppot

LOENEN – Na overleg met eigenaar Ferry Bloemendal van Eetcafé ‘t Ruifje in Loenen, kon de Zonnebloem afdeling Loenen met 40 gasten, begeleid door vier vrijwilligers, genieten van een heerlijk stamppottenbuffet. De tafels waren gezellig gedekt en de groep werd hartelijk ontvangen. Er werd eerst een glaasje vooraf gedronken en tegen 12.15 uur kon de maaltijd beginnen. Het buffet zag het prachtig uit, diverse stamppotten en van rookworst tot gehaktballetjes, van jus tot azijn. En dat het een ieder smaakte was te zien; menigeen liep voor de tweede keer naar het buffet om nog eens op te scheppen. Het etentje werd afgesloten met een heerlijk dessertbuffet. Wederom een royale keuze, van mango ijs tot aardbeienbavarois, sausjes en slagroom. Het was echt smullen. De gasten vonden het fijn om samen te zijn. Weer even bij te praten en vooral ook om samen te mogen genieten van een heerlijk buffet.