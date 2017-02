Spoorwegovergang Lange Juffer gestremd

DIEREN - Van maandag 6 tot en met vrijdag 10 maart is de spoorwegovergang Lange Juffer binnen Hof te Dieren afgesloten voor fietsers en voetgangers. In die week wordt de nieuwe toegangsweg Lange Juffer aan op de spoorwegovergang aangesloten. Ook wordt dan een sanering uitgevoerd. Fietsers worden omgeleid via de Harderwijkerweg en Geldershof.

De nieuwe toegangsweg vervangt de huidige fiets- en wandelverbinding en komt uit op de Hofstertterlaan in Ellecom. Ook bestemmingsverkeer is er welkom. De weg wordt uitgevoerd met stelconplaten en krijgt daardoor een tijdelijke uitstraling. Op termijn komt de spoorwegovergang Lange Juffer namelijk te vervallen en wordt ook deze toegangsweg overbodig.

www.traversedieren.nl