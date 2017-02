Bazaar keert terug in de Martinikerk

DOESBURG - Dit voorjaar, op 7 en 8 april, staat de Martinikerk in Doesburg weer open voor iedereen die wil komen snuffelen tussen boeken, serviesgoed, curiosa, speelgoed en allerlei andere verrassende artikelen die de bazaar altijd maken tot wat het is: een plek om je slag te slaan. De Bazaar ging vorig jaar voor het eerst niet door, maar keert nu dus terug.

Om de bazaar te kunnen laten slagen, zijn er natuurlijk weer spullen nodig. Goed verkoopbare spullen met uitzondering van witgoed, oude computers, video- en cassettebanden en zware (wand)meubelen. Bij gebrek aan een goede droge opslagruimte start het inzamelen later dan gewend. Op dinsdag 28 maart, vrijdag 31 maart, zaterdag 1 april, maandag 3 april en dinsdag 4 april zijn spullen in te leveren tussen 10.00 en 12.00 uur in de Martinikerk. Wie echt niet zelf de spullen kan brengen, kan contact opnemen met Lineke Klooster via tel. 0313 - 476159. Dit kan vanaf 15 maart.