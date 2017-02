Astrum College officieel Gezonde School

VELP - Het Astrum College in Velp (onderdeel van ROC A12) mag zich sinds kort een Gezonde School noemen. Met het vignet Gezonde School laten scholen zien dat zij effectief aandacht besteden aan de gezondheid van studenten en docenten.

Onder de vlag Gezonde School werken meer dan veertig organisaties samen om het bevorderen van een gezonde leefstijl op scholen zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Daarbij gaat het in het mbo om de thema’s voeding, bewegen en sport, roken, alcohol en drugs, welbevinden, relaties en seksualiteit, binnenmilieu en fysieke veiligheid. Het Astrum College heeft twee certificaten ontvangen: voor Psychosociaal Welbevinden en Relaties & Seksualiteit. Directeur Ruud Peters is trots op het vignet: “We willen dat studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat doen we door een veilig leerklimaat te bieden waarin je kunt zijn wie je bent.”

