Jubilarissen PJB gehuldigd

BEEKBERGEN - Tijdens de Algemene Ledenvergadering van harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen werden twee jubilarissen gehuldigd. Marieke Menkveld en Marco Sempel werden door voorzitter Gerrit Woudenberg in het zonnetje gezet en gehuldigd vanwege hun respectievelijk 25-jarig en 35-jarig lidmaatschap van PJB. Beide leden spelen klarinet en zijn erg actief binnen de vereniging. Marco Sempel is van kleins af aan lid van PJB en vervulde twaalf jaar lang de voorzittersrol. Marieke Menkveld was ook al vroeg betrokken bij PJB en was jarenlang actief als bestuurslid. Gerrit Woudenberg bedankte beide leden dan ook zeer voor hun inzet en betrokkenheid. De jubilarissen ontvingen voor hun verdiensten een insigne en oorkonde van de landelijke muziekbond KNMO.