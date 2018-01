Verlengde schooldag op de Kameleon

VELP - Sinds begin januari is OBS de Kameleon in Velp gestart met de zogenaamde 'verlengde schooldag'. In samenwerking met partners van de brede school waar de Kameleon deel van uitmaakt, wordt er voor iedere maandagmiddag, aansluitend op de schooldag, een activiteit georganiseerd waar de leerlingen aan mee kunnen doen.

Er is nu een aantal maandagen geweest en de kinderen die mee hebben gedaan zijn erg enthousiast. Ook de organiserende partijen zijn vol lof over de gang van zaken op de verlengde schooldag.

Doordat meerdere partners hun medewerking verlenen is het aanbod zeer divers. Zo wordt er de ene week gesport op de Krajicek-playground bij de school en wordt er de andere week met de kinderen gekookt. Creativiteit, sportiviteit en muzikaliteit krijgen in de loop van het jaar veelvuldig aandacht tijdens deze verlengde schooldag.

De verlengde schooldag is een initiatief van de school en wordt gesteund door de gemeente. Samen met de gemeente wordt er blijvend gezocht naar nieuwe mogelijkheden ter invulling van de verlengde schooldag.