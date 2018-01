Ds. Engelage neemt afscheid

DREMPT- Zaterdagmiddag kwamen vele mensen uit Drempt en omgeving naar het Dorpshuis om dominee Engelage de hand te schudden en te bedanken voor de vele jaren die hij predikant was geweest. Meestal hoorde daar ook weer een geschenkje bij, om te benadrukken hoe zeer de dominee zal worden gemist. Een enkele oudere vroeg voor de zekerheid nog of Engelage nog wel de dienst wilde leiden in geval van overlijden. De dominee vertelde eerlijkheidshalve dat dat aan de kerkenraad was, maar stond daar zeker niet afwijzend tegenover. Uit dit soort verzoeken blijkt wel dat Engelage in zijn gemeente graag gezien was.

Dominee Engelage heeft een paar maanden geleden al de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar wilde nog even doorgaan. Nu is het toch echt tijd om met emiraat te gaan. Zondag 28 januari is om 13.30 uur een afscheidsdienst in de St. Joriskerk in Voor-Drempt.