DMK eert zijn jubilarissen

DIEREN - Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het Dierens Mannenkoor werden vier jubilarissen door voorzitter Adri Schellevis in het zonnetje gezet. Op maandag 8 januari kwamen ruim veertig zangers van het DMK bijeen. Begeleid door de accordeonklanken van An en Marie werd teruggekeken op het succesvolle kerstconcert, maar ook vooruitgekeken naar alle activiteiten die in het jubileumjaar 2018 te wachten staan.

Rudie Gerritsen (25 jaar), Adri Schellevis (25 jaar), Wim Hulzebos (25 jaar) en Jaap van der Kaa (12,5 jaar) ontvingen een mooie toespraak namens het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond. Met het lied Vijftig rode rozen werd pianiste Ingrid de Vries in het zonnetje gezet. Samen met dirigent Ronald Brons zet zij zich in om het koor naar een hoger niveau te tillen.