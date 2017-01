Huisartsenpost Velp verhuist in 2018 naar Rijnstate Arnhem

VELP / ARNHEM – Huisartspatiënten uit de wijde omgeving van Arnhem moeten vanaf medio 2018 ’s nachts naar Rijnstate in Arnhem Noord. De huisartsenpost in Velp sluit dan haar deuren en huisvest naast Spoedeisende Hulp Rijnstate Arnhem tijdens de avond- en nachtelijke uren van 17.00 tot 08.00 uur. De posten in Arnhem-Zuid en Zevenaar blijven wel open.

Met deze nieuwe situatie komt er een gezamenlijke ingang voor patiënten. Bij binnenkomst wordt een patiënt op basis van de zorgvraag doorverwezen naar een dienstdoende huisarts of doorgeleid naar de Spoedeisende Hulp. Deze werkwijze komt ten goede aan de kwaliteit, patiëntvriendelijkheid en doelmatigheid van de acute zorg in de regio. Hier hechten het ziekenhuis en de huisartsen meer waarde aan dan dat iemand misschien vijf minuten langer moet rijden.

De aanleiding voor de verhuizing van de Huisartsenpost Velp naar het terrein van Rijnstate komt voort uit een gezamenlijke visie van Rijnstate, zorgverzekeraar Menzis en huisartsenorganisatie Onze Huisartsen. Een belangrijk uitgangspunt bij de verplaatsing van de huisartsenpost is dat spoedeisende zorg voor iedereen in de regio Arnhem toegankelijk en bereikbaar moet zijn binnen de gestelde normen.

Momenteel zou ongeveer 15 procent (6.000) van de huidige patiënten die zich in de avond, nacht en weekenduren op de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis melden, geholpen kunnen worden door een huisarts. Met de samenwerking tussen de Huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp kan optimale spoedeisende zorg geboden worden: de patiënt krijgt de zorg en deskundigheid die hij nodig heeft. Bovendien komen patiënten niet onnodig op de (duurdere) spoedeisende hulp terecht. Mocht er toch spoedeisende hulp nodig zijn, dan hoeven patiënten niet meer naar een andere locatie te reizen.

De Dienstapotheek Arnhem en Omstreken (DAO) is voornemens om de farmaceutische voorziening in de weekend, avond- en nachtelijke uren naast de huisartsenpost te laten voort bestaan. DAO is in gesprek met Rijnstate en de huisartsen om te bespreken hoe de farmaceutische voorziening op het spoedplein op de locatie Rijnstate Arnhem vorm gegeven kan worden. Patiënten en andere belanghebbenden worden gedurende het traject op de hoogte gehouden via verschillende communicatie uitingen.