Wandelbundel voor Drempt, Hummelo en Keppel

HUMMELO - Het Toeristisch Platform Drempt, Hummelo en Keppel, presenteert op donderdag 2 februari een wandelbundel met 11 wandelroutes door het gebied. Belangstellenden zijn om 15.15 uur van harte uitgenodigd bij De Gouden Karper in Hummelo om bij deze presentatie aanwezig te zijn, waar het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan Stichting Wandelpaden DHK.

Tot voor kort waren de wandelroutes in Drempt, Hummelo en Keppel per route apart uitgegeven in een folder. Het Toeristisch Platform besloot de 11 wandelingen in de fraaie omgeving te bundelen. H

enny Dokter, voorzitter van het Toeristisch Platform: “Ons gebied is een prachtig en zeer veelzijdig wandelgebied. Je kunt er heerlijk struinen door bossen en natuurgebieden, maar ook langs kastelen en over landgoederen. Een enorme verscheidenheid aan wandelroutes die we nu voor de liefhebbers hebben gebundeld.” De wandelroutes variëren in lengte van circa 3 tot 22 kilometer en hebben verschillende onderwerpen , veelal gekoppeld aan de landgoederen waar ze overheen lopen. De wandelbundel geeft een uitgebreide beschrijving van de routes en achtergrondinformatie over de verhalen, historie en legendes van dit gebied met bovendien tips voor onderweg.

De Wandelbundel Drempt, Hummelo en Keppel is voor 2,95 euro verkrijgbaar bij VVV Doesburg, Spar Jansen, De Gouden Karper, Tuincentrum Bloemendaal en enkele andere plaatselijke ondernemers.