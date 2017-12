Bronckhorst verlaagt rente voor sociale leningen

BRONCKHORST - B en W van Bronckhorst hebben besloten de rente voor sociale leningen van inwoners van de gemeente bij de Stadsbank Oost Nederland (SON) per 1 januari 2018 te verlagen naar 2,3%. Met de renteverlaging wil de gemeente de lasten van huishoudens met een kwetsbare financiële positie verlichten.

Wethouder Paul Seesing van Werk en Inkomen: “De sociale lening is voor mensen die niet meer zelfstandig hun schulden kunnen oplossen en niet of nauwelijks geld kunnen reserveren voor verwachte of onverwachte grote uitgaven. Vaak betalen zij een hoge rente voor die lening, terwijl ze al moeilijk kunnen rondkomen met hun inkomen. Wij vinden dat een sociale lening ook sociaal van aard moet zijn en daarom verlagen wij de rente.”

De rente lag tussen de 6,55% en 11,95%. Hoe groter de lening, hoe lager de rente. De renteverlaging naar 2,3% geldt alleen voor sociale leningen of combileningen. De sociale lening is onder andere bedoeld voor inwoners met een laag inkomen, mensen die al schulden of een kredietverleden hebben of mensen die geen krediet kunnen krijgen. Zij sluiten deze leningen af voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen of lossen er daarnaast relatief kleine bestaande schulden mee af. B en W stellen voor de renteverlaging jaarlijks 4.000 euro beschikbaar uit het budget voor schuldhulpverlening.