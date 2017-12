Actie tegen sluipverkeer Fuutstraat

VELP - In de Fuutstraat in Velp ondervinden buurtbewoners veel hinder door het sluipverkeer dat er, met name tijdens de spitsmomenten, snel doorheen wil rijden. Deze straat is echter uitsluitend toegankelijk voor aanwonenden.

In de Fuutstraat wonen veel kinderen en ook kinderen uit de omliggende straten maken gebruik van de speelvoorziening, direct aan de Fuutstraat gelegen. Dit brengt gevaarlijke situaties met zich mee en de buurtbewoners willen dat dit stopt. Met de gemeente Rheden zijn de buurtbewoners al enige tijd in gesprek, maar er is nog geen oplossing. In overleg en samen met de buurtcoach en politie gaan de buurtbewoners op 11 januari een straatactie houden. Tussen 16.00 en 17.30 uur spreken zij automobilisten aan op het feit dat zij een straat in rijden waar dat niet is toegestaan. Ook worden flyers uitgedeeld.