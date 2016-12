4Noppes Dieren bezig met doorstart stichting en winkel

DIEREN - Het bestuur van weggeefwinkel 4Noppes in Dieren zag zich begin december helaas genoodzaakt af te treden. Meteen nadat dit bekend werd, is een groep bestaande vrijwilligers van de weggeefwinkel Dieren bij elkaar gekomen om te bekijken hoe gewerkt kan worden aan een eventuele doorstart.

In onderling goed overleg (ook met de ingezonden brievenschrijvers van Regiobode) zijn daartoe meteen de eerste voorbereidingen opgestart. Dit heeft geresulteerd in de overdracht van de stichting en winkel. De afgelopen en komende tijd heeft het nieuwe bestuur nodig om de doorstart zorgvuldig verder te onderzoeken en stapsgewijs te laten verlopen. De winkel blijft dan ook in ieder geval tot begin februari gesloten.

Trix Kruger, nieuwe voorzitter: “De aanwezige vrijwilligers houden we zo goed mogelijk op de hoogte, evenals het publiek en de externe contacten. Er vinden vele gesprekken achter de schermen plaats, vandaar de ‘radiostilte’ tot nu. We zijn dan ook blij nu te kunnen berichten over deze eerste stappen voor een doorstart. We hebben de afgelopen weken van ieder grote betrokkenheid ervaren, waarvoor onze hartelijke dank.”

Sandra van den Hoek, één van de oprichters van 4Noppes, draagt het geheel met een goed gevoel over. Het vertrekkende bestuur bedankt iedereen van harte voor de samenwerking en steun aan het prachtige project, dat zij als een groot avontuur heeft mogen ervaren. We hopen gezamenlijk dat u ons zult blijven steunen. Onderling is het contact tussen de vertrekkende bestuursleden en het nieuwe bestuur zeer goed. De komende tijd gaan zij in onderling overleg de overdracht van de stichting en winkel verder gaan vormgeven. Ook zullen er kleine wijzigingen zijn in onze werkwijze.

