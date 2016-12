Restaurant De Watermolen bekroont jubileumjaar met diverse nationale erkenningen

VELP - Onlangs kwam de Michelingids 2017 uit. Restaurant De Watermolen uit Velp krijgt voor het tweede opvolgende jaar een vermelding in deze gids. De Watermolen viert dit jaar heel succesvol haar 50 jarig jubileum met naast deze erkenning diverse andere eervolle vermeldingen. Zo behaalde De Watermolen in de zomereditie van de restaurantweek de nummer één positie in Gelderland en nummer vijfpositie nationaal. Daarnaast ontving De Watermolen ook dit jaar de vermeldingen Iens/Tripadvisor Topper en Couvert Hotspot .

De Watermolen viert haar 50 jarig jubileum en is al jarenlang een bekend restaurant in de regio voor diner. Nieuw is dat het restaurant sinds kort ook geopend is voor lunch (maandag tot en met vrijdag vanaf 12.00 uur). Hiermee komen de gastgevers tegemoet aan de vragen van vele gasten, zowel particulier als zakelijk. Speciaal ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum en de nieuwe lunchopening heeft De Watermolen een aantal aansprekende acties. Ook begin van 2017 zal de Watermolen haar jubileum feestelijk vieren met diverse acties.