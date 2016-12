Stichting VIVA maakt 350.000 euro over aan gemeente Rheden

DE STEEG - Drie jaar lang coördineerde de Stichting VIVA Rheden het welzijnswerk in de gemeenten Rheden en Rozendaal. Door het verliezen van de aanbesteding voor 2016 en 2017 is de stichting thans in liquidatie. Na afwikkeling van alle verplichtingen wordt het batig saldo nu teruggegeven aan de gemeente. Het bedrag van € 350.000.- wordt dezer dagen overgemaakt.

Stichting VIVA heeft in de begeleidende brief aan de gemeente Rheden aangeven dat het batig saldo is ontstaan doordat VIVA in de drie jaren de activiteiten steeds op sobere en doelmatige wijze heeft uitgevoerd.

De stichting heeft de gemeente Rheden laten weten dat zij met het overboeken van het restant saldo menen op de meest integere wijze invulling te geven aan een zorgvuldige afwikkeling van zaken. De financiële middelen waarover de stichting kon beschikken, stonden ten dienste van de aansluiting van de informele op de formele zorg voor de inwoners van de gemeente Rheden. VIVA heeft daarom de hoop en het vertrouwen uitgesproken dat de batige middelen - voortgekomen uit de beschikkingstelling van deze middelen vanuit de gemeente Rheden enerzijds en de efficiëntie waarmee stichting VIVA Rheden met deze middelen is omgegaan anderzijds - ten gunste van deze transformatie kunnen worden toegewend.

VIVA heeft tijdens haar bestaan veel waardering gekregen voor de vele vrijwillige initiatieven die met veel liefde en energie werden vormgegeven. "Wij bedanken de inwoners van Rheden voor de samenwerking, en hopen dat we door middel van het batige saldo – thans in beheer bij de gemeente Rheden - ook na de liquidatie nog een steentje kunnen bijdragen aan het voortbestaan en ontwikkeling van bestaande en nieuwe initiatieven", aldus een woordvoerder.