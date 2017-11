Vast in nieuwe stationslift

DIEREN - Bij NS station aan de Stationsplein in Dieren hebben vrijdagmiddag drie jongeren anderhalf uur vast gezeten in de lift. Rond 13.40 uur werd de brandweer door een omstander gealarmeerd. De melder zag drie jongeren vast zitten in de lift, hij schakelende de brandweer in. De drie jongeren van rond de 15 en 16 jaar zaten ruim anderhalf tot twee uur vast in de lift.

De brandweer schakelde een monteur in om het drietal uit de lift te bevrijden. Dit lukte na een aantal pogingen.

De liften zijn net nieuw geplaatst in verband met traverse Dieren. Volgens omstanders zouden er vaker problemen zijn met de lift. Bekend is dat dit de eerste keer is waar de brandweer bij te pas moet komen om de vast zittende te bevrijden.

De twee jongens en het meisje raakte niet gewond, wel zijn ze erg geschrokken. - foto: Martin Heitink / Persbureau Heitink